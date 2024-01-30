الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير مسعفين ذهبوا لإنقاذ طفلة يحاصرها الاحتلال مجهول

قُبيل قرار الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

كم بلغ سعر الليرة الانجليزية والرشادية بعد ارتفاع الذهب بالأردن ؟

فيديو - ولي العهد يهنئ الملك بعيد ميلاده الثاني والستين

جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

الجراد يغزو الحدود المصرية -صورة

منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

رأس منيف وصما يسجلان أعلى هطول مطري أمس

حماس تنعى 3 من عناصرها

الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

الثلاثاء، 30-01-2024 09:46 ص

زواج دام 60 دقيقة.. فرحة تحولت الى مأساة في احدى الدول

jwthr (1)


الوكيل الإخباري - كان ينبغي أن يكون أسعد يوم في حياة جوني ديفيس، كانت تتزوج من حبيبها توراز، 48 عامًا، وخلال الحفل الجميل كانا محاطين بجميع أفراد العائلة والأصدقاء .

اضافة اعلان

 

ولكن عندما خرجا لالتقاط صور الزفاف، تحولت فرحتهم إلى مأساة لا توصف.

 

تتذكر جوني، 44 عامًا، في مقابلة حصرية مع موقع ذا صن: "التفت إلي توراز وظل يردد: "لا أستطيع التنفس، أشعر بالحر الشديد، أحتاج إلى بعض الماء".

وأضافت: "كان يرتدي بدلة وكان يومًا حارًا واعتقدت أنه ربما كان يعاني من نوبة ذعر، لقد ظل يعتذر لي ويخبرني بمدى حبه لي، لم أتخيل أبدًا ما سيحدث بعد ذلك".

وبعد جزء من الثانية، انهار توراز على الأرض بجوار عروسه. وصلت سيارة إسعاف في غضون دقائق وبدأ المسعفون بتحميله في السيارة.

وتتابع: "عندما وصلت إلى المستشفى، جعلني الأطباء أنتظر في الخارج، حيث كانوا يحاولون إنعاشه، لقد مرت 40 دقيقة مؤلمة قبل أن يُسمح لي بالدخول، لقد أصيب بسكتة قلبية في سيارة الإسعاف وهو في طريقه إلى المستشفى، ولم يكن هناك ما يمكنهم فعله لإنقاذه، أدخلني الأطباء إلى الغرفة ورأيته مستلقياً هناك على سرير المستشفى.

 

وتضيف جوني: "توسلت إلى الأطباء لإنقاذه، لقد فقدت والدي منذ بضعة أشهر فقط، ولم أستطع أن أفقد زوجي أيضًا لكن توراز رحل ، لقد توفي زوجي الذي تزوجته قبل ساعة واحدة فقط، لم أستطع استيعاب الأمر أخبرني الأطباء أنه عانى من جلطة دموية انفصلت وانتقلت إلى قلبه، مما تسبب في سكتة قلبية شديدة. لقد كانت مدمرة منذ سنوات أصيب بجلطة دموية وكان يتناول الدواء لها. ولكن الآن هذه المرة لم يكن هناك مهرب."

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_121170158_planepoogettyimages-1135673520

لتأخر الإقلاع.. مسافر فتح باب الطوارئ وتمشى على جناح الطائرة في مكسيكو

قرش.jpg تعديل

شاهد أول رؤية لسمكة قرش بيضاء حديثة الولادة في المحيط الهادئ

elaosboa38142

كيف يحدث الكسوف.. فيديو مذهل للحظات تغرق الكوكب في الظلام

لفلفلفلفلفل

5 أضعاف تيتانيك.. شاهد أكبر سفينة سياحية في العالم

1706463239_1_PAY-British-base-jumper-33-dies-when-parachute-fails-on-tower-block-leap-in-Thailand

سجل قفزة موته.. شاهد مظلياً يهبط جثة من الطابق الـ 29 في تايلاند

26zFW

اكتشاف نوع جديد من النجوم القديمة العملاقة - صورة

أخبار متعلقة
1706463239_1_PAY-British-base-jumper-33-dies-when-parachute-fails-on-tower-block-leap-in-Thailand

سجل قفزة موته.. شاهد مظلياً يهبط جثة من الطابق الـ 29 في تايلاند

5754398

ما حقيقة وفاة جميع المرضى داخل مستشفى مصري؟

Doc-P-1154833-638413650951296620

صدمة في بريطانيا.. وفاة رضيع جوعاً بجانب جثة والده

dogs-pic_599471567

إفترستها الكلاب.. وفاة رضيعة بطريقة مأساوية في الجزائر

175272

انهيار جليدي يتسبب بمقتل شخص في كاليفورنيا

Doc-P-1147501-638397497325153697

سيدة أميركية تعود للحياة بعد موتها بـ 24 دقيقة