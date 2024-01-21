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الأحد، 21-01-2024 09:17 ص

صدمة في بريطانيا.. وفاة رضيع جوعاً بجانب جثة والده

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الوكيل الإخباري - أحدثت وفاة الطفل برونسون باترسبي البالغ من العمر عامين، الذي تُرك لأيام بجوار جثة والده، صدمة في بريطانيا، مثيرة تساؤلات حول إخفاقات محتملة من جانب الشرطة البريطانية أو الخدمات الاجتماعية.

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وعُثر على جثة الطفل بجانب جثة والده كينيث في شقتهما، بمنطقة سكيغنيس الساحلية بشمال إنجلترا. وكان قد شاهده آخر مرة قبل أسبوعين أحد جيرانه.

 

وبحسب الصحف البريطانية، توفي كينيث باترسبي بنوبة قلبية ، ووجد الطفل الصغير نفسه وحيدا، من دون ماء أو طعام.

وقالت سارة بيسي، والدة الطفل الأشقر الذي انتشرت صورته في وسائل الإعلام البريطانية ، إن ابنها توفي بسبب الجوع، ملقية اللوم على الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر.

وصرّحت الوالدة في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية: "لو قاموا بعملهم، لكان برونسون لا يزال على قيد الحياة".

وقالت والدة الطفل، التي لم تكن تعيش معه ولم تره منذ تشرين الثاني، إنها "مسكونة" بفكرة بحث ابنها اليائس عن الطعام بعد وفاة كيني، شريكها السابق الذي انفصلت عنه وأنجبت منه طفلين آخرين. 

 

 

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