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الإثنين، 12-06-2023 10:54 ص

3 تدابير بسيطة لمواجهة حرارة الصيف

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا إن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى زيادة إفرازات العرق لتبريد الجسم، ما يؤدي إلى فقدان الكثير من السوائل، فيرتفع خطر الإصابة بالجفاف، فضلاً عن ضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وأوضح أنه يمكن مواجهة حرارة الصيف بتدابير بسيطة، على رأسها شرب السوائل بمعدل يتراوح من 2 إلى 3 لترات يومياً، وشرب الماء والشاي غير المحلى وعصائر الفواكه المخففة.

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الملابس 
وأضاف المركز أنه يجب أيضاً ارتداء ملابس مناسبة من القطن الرقيق، أو الكتان، أو الحرير، أو الفسكوز، تكون ذات قصة واسعة وفضفاضة، لتدوير الهواء وتبريد الجسم، وأن تكون بلون فاتح، لأنها تعكس أشعة الشمس، عكس الألوان الداكنة، التي تمتص أشعة الشمس وتتسبب في التعرق بشكل إضافي.


الأدوية
ومن ناحية أخرى، شدد المركز على ضرورة الانتباه إلى تغير مفعول بعض الأدوية بسبب الحرارة  مثل أدوية خفض ضغط الدم على غرار حاصرات مستقبلات بيتا ومدرات البول، والمهدئات مثل البنزوديازيبينات أو بعض مضادات الاكتئاب.


ولتجنب الآثار الجانبية، يجب استشارة الطبيب حول هذه الأدوية لمواءمة الجرعة، مع ضرورة حمايتها من أشعة الشمس.

 

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