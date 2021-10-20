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الأربعاء، 20-10-2021 11:13 ص

4 استخدامات منزلية غير متوقعة لقشر الموز بدلا من رميه في القمامة

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الوكيل الاخباري - لا أحد يعتبر قشر الموز شيئًا ذا قيمة خاصة، لذلك غالبًا ما ترمى سلة المهملات فورًا (بعد أكل الموز بالطبع).

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لكن لا تتسرع في التخلص من قشر الفاكهة هذا، حيث يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في الحياة اليومية. وهذا هو السبب.


يمكن لقشر الموز أن ينظف المجوهرات الفضية


معظم العناصر الفضية، من المجوهرات إلى الملاعق، تغمق بمرور الوقت وتبدو أقل جاذبية مما كانت عليه عند شرائها. لكن قشر الموز يمكنه إصلاحها.

 

يحتوي على أحماض يمكنها تنقية الفضة واستعادة لمعانها السابق.

 

للقيام بذلك، امسح القطعة الفضية بداخل قشر الموز الطازج، ثم اشطفها بالماء وامسحها بمنشفة ورقية أو قطعة قماش ناعمة، حسبما ذكر موقع ريدوس.


تصفية الماء


قشور الموز ليست قادرة على تطهير الفضة فقط، وإنما أيضًا الماء. وذلك لأن قشور الموز يمكن أن تمتص بعض المعادن الثقيلة (الرصاص والنيكل والنحاس وما إلى ذلك). بالطبع، قدرات القشرة محدودة ولا يمكنها أن تحل محل فيلتر عالي الجودة بالكامل.

 

ولكن عندما لا يكون لديك حتى جهاز تنقية مياه بسيط في متناول اليد، فإن قشور الفاكهة تكون مفيدة.


قم بإزالة الشوكة


إن إزالة الشوكة ليست التجربة الأكثر متعة، لكن قشر الموز يمكن أن يجعل الأمر أسهل. ضع جزءًا صغيرًا من قشر الموز في مكان الشوكة، ولفه بضمادة، أو قم بتثبيته بالجبس (إذا لم يكن هناك حساسية)، واتركه لمدة 24 ساعة تقريبًا.

 

تساعد الإنزيمات الموجودة في القشرة على سحب حتى الشوكة العميقة حتى تتمكن من الوصول إليها بسرعة. بعد إزالة الشوكة بنجاح، لا تنس معالجة المنطقة المصابة ببيروكسيد الهيدروجين.


سماد النباتات


يمكن أن تكون قشور الموز سمادًا ممتازًا للنباتات المنزلية. للقيام بذلك، يجب سحقها ودفنها في الأرض على عمق لا يقل عن عشرة سنتيمترات، وإلا فسوف تتعفن أجزاء من القشرة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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