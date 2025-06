شاهد "أغرب ضيفين" على متن طائرة يؤخران الرحلة مرتين في امريكا

الوكيل الإخباري- تسببت حمامتان في تأخير رحلة لشركة "دلتا إيرلاينز" كانت متجهة من مينيابوليس إلى ماديسون، يوم السبت، بعد تسللهما إلى قمرة القيادة، ما اضطر الطائرة للعودة مرتين قبل الإقلاع.

وتمكن طاقم الخدمات من الإمساك بإحدى الحمامتين، بينما تولى أحد الركاب الإمساك بالأخرى باستخدام سترته. وقال أحد الركاب إن الطيار أبلغ برج المراقبة بوجود الحمامة، فرد عليه الموظف بأن هذه أول مرة يسمع فيها شيئًا كهذا، ليجيبه الطيار: "إنها المرة الثانية اليوم".



وأكدت شركة "دلتا" أن الرحلة تأخرت 56 دقيقة، مشيدة بتعامل الموظفين والركاب مع الموقف، ومقدمة اعتذارها للمسافرين.





El piloto hizo un anuncio, confirmando que había dos paloma a bordo y que "no tenía experiencia… 🇺🇸 | Un vuelo de Delta Airlines en EE.UU. tuvo que retrasar el despegue de Minneapolis —no por el clima ni por problemas técnicos—, sino porque dos palomas lograron subir al avión.El piloto hizo un anuncio, confirmando que había dos paloma a bordo y que "no tenía experiencia… pic.twitter.com/wtCmziZO23 May 28, 2025

سكاي نيوز