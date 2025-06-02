شاهد "أغرب ضيفين" على متن طائرة يؤخران الرحلة مرتين في امريكا

وتمكن طاقم الخدمات من الإمساك بإحدى الحمامتين، بينما تولى أحد الركاب الإمساك بالأخرى باستخدام سترته. وقال أحد الركاب إن الطيار أبلغ برج المراقبة بوجود الحمامة، فرد عليه الموظف بأن هذه أول مرة يسمع فيها شيئًا كهذا، ليجيبه الطيار: "إنها المرة الثانية اليوم".
وأكدت شركة "دلتا" أن الرحلة تأخرت 56 دقيقة، مشيدة بتعامل الموظفين والركاب مع الموقف، ومقدمة اعتذارها للمسافرين.
El piloto hizo un anuncio, confirmando que había dos paloma a bordo y que "no tenía experiencia… pic.twitter.com/wtCmziZO23
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