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شاهد "أغرب ضيفين" على متن طائرة يؤخران الرحلة مرتين في امريكا

يليل
من موقع الحدث
 
الإثنين، 02-06-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   تسببت حمامتان في تأخير رحلة لشركة "دلتا إيرلاينز" كانت متجهة من مينيابوليس إلى ماديسون، يوم السبت، بعد تسللهما إلى قمرة القيادة، ما اضطر الطائرة للعودة مرتين قبل الإقلاع.

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وتمكن طاقم الخدمات من الإمساك بإحدى الحمامتين، بينما تولى أحد الركاب الإمساك بالأخرى باستخدام سترته. وقال أحد الركاب إن الطيار أبلغ برج المراقبة بوجود الحمامة، فرد عليه الموظف بأن هذه أول مرة يسمع فيها شيئًا كهذا، ليجيبه الطيار: "إنها المرة الثانية اليوم".


وأكدت شركة "دلتا" أن الرحلة تأخرت 56 دقيقة، مشيدة بتعامل الموظفين والركاب مع الموقف، ومقدمة اعتذارها للمسافرين.

 

 

سكاي نيوز  

 
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