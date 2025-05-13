فيديو صادم: سقوط منطاد يودي بحياة شخص في المكسيك!

وأظهرت مقاطع مصوّرة المنطاد وهو مشتعل في الجوّ، فيما بدا أن أحد الركاب كان متشبثًا به قبل أن يسقط من ارتفاع كبير.
At least one person was killed and two others injured after a hot air balloon caught fire during the First Balloon Festival in Zacatecas, Mexico. pic.twitter.com/YmIaSMfmFA— Radar Africa (@radarafricacom) May 12, 2025
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