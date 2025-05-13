الثلاثاء 2025-05-13 01:16 م
 

فيديو صادم: سقوط منطاد يودي بحياة شخص في المكسيك!

غت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران، إثر اندلاع حريق في منطاد وتحطمه خلال "مهرجان المناطيد الأول" في بلدية إنريكي إسترادا في ولاية زاكاتيكاس شمالي المكسيك.

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وأظهرت مقاطع مصوّرة المنطاد وهو مشتعل في الجوّ، فيما بدا أن أحد الركاب كان متشبثًا به قبل أن يسقط من ارتفاع كبير. 

 

 

 

لبنان 24 

 
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