فيديو صادم: سقوط منطاد يودي بحياة شخص في المكسيك!

الوكيل الإخباري- لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران، إثر اندلاع حريق في منطاد وتحطمه خلال "مهرجان المناطيد الأول" في بلدية إنريكي إسترادا في ولاية زاكاتيكاس شمالي المكسيك.



وأظهرت مقاطع مصوّرة المنطاد وهو مشتعل في الجوّ، فيما بدا أن أحد الركاب كان متشبثًا به قبل أن يسقط من ارتفاع كبير.

At least one person was killed and two others injured after a hot air balloon caught fire during the First Balloon Festival in Zacatecas, Mexico. pic.twitter.com/YmIaSMfmFA May 12, 2025

لبنان 24