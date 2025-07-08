قرية فرنسية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد.. شرط وحيد للحصول عليه - صور

ويُعد هذا العرض جزءًا من خطة تنموية تستمر لخمس سنوات، تسعى لجذب السكان الجدد وتحفيز الاستثمار في العقارات المهجورة، خاصة مع بلوغ معدل الشغور السكني في بعض مناطق المدينة 60%.
لكن الحصول على المنزل لا يخلو من الشروط، أبرزها:
التزام المشتري بالإقامة في المنزل بشكل دائم لمدة 3 سنوات على الأقل
تقديم خطة مكتوبة لأعمال الترميم
الاستثمار في تجديد العقار بالكامل، بما يشمل الأسلاك والسقف والبنية التحتية
الحظر التام على مشتري المنازل الثانية من المشاركة في المخطط
السلطات أوضحت أن أي إخلال بالشروط قد يؤدي إلى فرض غرامات أو استرداد المنح الحكومية.
المبادرة بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت البلدة مؤخرًا افتتاح فصل دراسي جديد وبدء ترميم مبانٍ تاريخية، ما يعكس بداية انتعاش عمراني واقتصادي في المنطقة.
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