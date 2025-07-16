ليس كسلا.. خبراء يكشفون السر العلمي وراء التأخير الدائم

واللافت أن هذه الحالة يمكن أن تظهر أيضا لدى الأفراد المصابين بالتوحد، أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، أو اضطراب الوسواس القهري (OCD)، أو إصابات الدماغ الرضحية، أو الاكتئاب، أو القلق، وحتى في حالات مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد، حيث تؤثر التغيرات في مناطق مثل القشرة الأمامية الجبهية والمخيخ على معالجة الدماغ للزمن، وفقا للخبراء.
ويوضح الدكتور موران سيفانانثان، الطبيب النفسي في مركز "هنري فورد هيلث" في ديترويت بولاية ميشيغان، لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "السمة الأساسية لعمى الزمن هي عدم القدرة على تقدير الفترات الزمنية". وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الشخص على استخدام الوقت كمرشد لتنظيم يومه.
وتؤكد لوري سينغر، المحللة السلوكية المعتمدة في مركز "لوري سينغر للخدمات السلوكية" في كاليفورنيا، أن الأشخاص المصابين بـ"عدم إدراك الزمن" (وهو اسم آخر للحالة) غير قادرين على معالجة مرور الوقت بشكل صحيح.
-
أخبار متعلقة
-
لتوفير الكهرباء في منزلك.. لا تشغل المكيف تحت هذه الدرجة
-
فاجعة في زفة عُرس .. مصرع 4 وإصابة 15 في حادث مؤلم بمصر
-
فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء
-
"مقوار" بجانب نائب متوفي يثير الجدل في مصر .. القصة كاملة
-
وفاة عارض أزياء تركي معروف أمام بناته الثلاث - صورة
-
شاهد حارس مبنى في أنقرة يلقى حتفه أثناء تحذير السكان من حريق مروع
-
بقيمة 10 ملايين دولار.. ما سر حقيبة زوجة جيف بيزوس الأسطورية؟ (صور)
-
في أوزنجول التركية.. أم تواجه أسراب النحل بالأواني لإنقاذ أطفالها - فيديو