زين كاش وسوليدرتي – الأولى للتأمين توقعان اتفاقية استراتيجية لإصدار الوثائق التأمينية

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها بتقديم وابتكار باقة من الحلول المالية الرقمية الاستثنائية لكافة قطاعات الأعمال، لا سيما قطاع التأمين كونه أحد القطاعات الحيوية التي تشهد تغييراً منهجياً في عملياتها التجارية والتشغيلية وأتمتتها؛ وقّعت شركة "زين كاش" اتفاقية استراتيجية مع سوليدرتي - الأولى للتأمين، تقتضي بتقديم خدمة إصدار الوثائق التأمينية لكافة زبائن ومستخدمي "زين كاش" من الأفراد والمؤسسات.

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وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "زين كاش" بتقديم خدمة إصدار الوثائق التأمينية لكافة زبائنها ومستخدميها من الأفراد والمؤسسات بطريقة سهلة وسريعة عبر تطبيقها "زين كاش"، إلى جانب إتاحة خيارات دفع مرنة تشمل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" وخدمة الدفع بالتقسيط حتى 12 شهراً لحاملي بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، وبما يتماشى مع احتياجات الزبائن ويوفر لهم الوقت والجهد ويمنحهم حلولاً مالية مرنة وميسّرة.



ووقّع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش سلطان كشورة، والرئيس التنفيذي لسوليدرتي - الأولى للتأمين علاء عبد الجواد، حيث تندرج هذه الاتفاقية من جانب "زين كاش" في إطار مساعيها لإثراء تجارب زبائنها وتقديم تجربة مالية رقمية فريدة ومتكاملة، والتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، مما يسهم في تخفيض التكلفة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيع الإلكتروني في قطاع التأمين، بهدف تحسين تجربة العملاء وتوفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية في السوق.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش، سلطان كشورة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلاً: "تندرج شراكتنا مع سوليدرتي- الأولى للتأمين ضمن جهود زين كاش المستمرة لتوسيع نِطاق الحلول المالية الرقمية وتقديم خدمات متكاملة تلبّي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتشكّل هذه الاتفاقية خطوة جديدة تعكس التزامنا بتوفير حلول وخدمات مالية مبتكرة آمنة وسهلة الوصول من خلال تبسيط إجراءات إصدار الوثائق التأمينية بما يوفّر على زبائننا الوقت والجهد، مضيفاً بأن زين كاش تسعى منذ تأسيسها إلى تسهيل حياة الناس عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة، لنواصل العمل على المساهمة بتطوير القِطاع المالي الرقمي لتعزيز الشمول المالي ودفع عجلة القطاع بما يتماشى مع تطلعات السوق ويحقق قيمة مضافة لكافة الأفراد والمؤسسات."



من جانبه علّق الرئيس التنفيذي لسوليدرتي - الأولى للتأمين علاء عبد الجواد بقوله:"

يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية المميزة مع زين كاش، والتي تشكّل خطوة جديدة نحو توسيع الوصول إلى خدمات التأمين عبر القنوات الرقمية. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بأهمية التحول الرقمي، والسرعة في إصدار وثائق التأمين، وتحسين تجربة العميل من خلال توفير حلول مبتكرة وسهلة الوصول ومتوافقة مع تطورات السوق الرقمية."



وسيتمكّن مستخدمو "زين كاش" من إصدار وثائق التأمين وشراء وثائق التأمين عبر تطبيق "زين كاش" بسرعة وسلاسة، مما سيعمل على تسهيل الحصول على التغطية التأمينية التي تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية أو التجارية، إذ تتنوع خدمات التأمين وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: التأمين الطبي، وتأمين المركبات، كما تتضمن الاتفاقية إتاحة خيار الدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 12 شهراً لكافة حاملي البطاقات الائتمانية من زين كاش، مما سيعزز من سهولة الوصول إلى التغطيات التأمينية المختلفة المقدّمة من الأولى للتأمين.