40 شكوى سلامة عامة لبنايات سكنية سُجلت في امانة عمان الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- كشف مدير رقابة الإعمار في أمانة عمّان الكبرى، المهندس محمد الحديد، أن الأمانة تلقت حوالي 40 شكوى تتعلق بالسلامة العامة خلال شهر حزيران الماضي.

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وأوضح الحديد، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن شكاوى السلامة العامة لا تعني بالضرورة وجود خطورة إنشائية، مشيرا إلى أن بعضها يتعلق بتساقط القصارة أو وجود تشققات بسيطة في الجدران، وهي حالات لا تشكل تهديدا على المبنى.



وبين الحديد أن عدد الشكاوى التي تصل بالتنسيق مع مجلس البناء الوطني تفوق تلك التي تتعلق بالسلامة العامة، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تسجل تحت بنود "عدم الالتزام بخطة إسناد الحفرية، أو مخالفة التصميم الهندسي المعتمد أو وجود تشققات إنشائية".



وأكد أن الأمانة تتخذ إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات، حيث يتم إيقاف أعمال البناء لحين التزام المالك بكافة التوصيات الفنية الصادرة.