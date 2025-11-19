الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

أمريكا تعلن مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن تاجر مخدرات كندي

الأربعاء، 19-11-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الخارجية الأمريكية عن زيادة المكافأة المعروضة مقابل المعلومات التي ستساعد في اعتقال تاجر المخدرات الكندي رايان جيمس ويدينغ، إلى 15 مليون دولار.اضافة اعلان


وأشير في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الأربعاء، إلى أنه تمت زيادة المكافأة عن 10 ملايين دولار المحددة سابقاً، في إطار البرنامج لمحاربة المخدرات، الذي يتم تنسيقه مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وسلطات كندا والمكسيك.

وقالت الخارجية الأمريكية إن ويدينغ وأعوانه نظموا تهريب شحنات الكوكايين بوزن مئات الكيلوغرامات من كاليفورنيا الجنوبية إلى كندا خلال الفترة بين يناير وأغسطس عام 2024.

وتتهم الجماعة أيضاً بأعمال عنف وجرائم قتل، بما في ذلك قتل شخصين من عائلة واحدة في محافظة أونتاريو الكندية في نوفمبر 2023، وقتل شخص آخر في مدينة نياغارا فولز بولاية نيويورك الأمريكية في مايو 2024.

يذكر أن رايان ويدينغ رياضي كندي سابق كان يمثل منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2002 في مسابقات التزلج بلوح الثلج، وبعد عدة سنوات من اعتزاله الرياضة انخرط ويدينغ في تجارة المخدرات ويقيم في المكسيك حالياً.

وأدرج اسمه على قائمة الأشخاص العشرة الأكثر طلباً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مارس 2025.

روسيا اليوم 
 
 
