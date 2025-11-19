الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا"

09:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754454 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جددت بموجبه ولاية وكالة "الاونروا" لغاية 30 حزيران 2029. اضافة اعلان





وأيد القرار 144 دولة وامتناع 16 دولة فيما عارضته 11 دولة هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، فيجي، الأرجنتين، مكرونيسيا، هنغاريا، مقدونيا الشمالية، بالاو، تونغا، بارغواي، وبابا غينيا الجديدة.

