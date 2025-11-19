الجمعة 2025-11-21 03:57 م
 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا"

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا"
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية "الاونروا"
 
الأربعاء، 19-11-2025 09:15 م
الوكيل الإخباري-  اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جددت بموجبه ولاية وكالة "الاونروا" لغاية 30 حزيران 2029.اضافة اعلان


وأيد القرار 144 دولة وامتناع 16 دولة فيما عارضته 11 دولة هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، فيجي، الأرجنتين، مكرونيسيا، هنغاريا، مقدونيا الشمالية، بالاو، تونغا، بارغواي، وبابا غينيا الجديدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة