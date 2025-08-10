وفيات الأحد 10-8-2025

ناجي أمين حنا عميرة
باسل سعيد المفتي
يوسف محمد محمود حمّاد
محمد فواز الحسامية
جورج انطون داوود مبارك
محمد أحمد حسن العموري
مصلح مفلح علي الغرير
معزوزة محمود علي ثامر
رزق اسماعيل أبوالجمال
سالم محمد مزعل الحسينات
