الأحد 2025-08-10 08:10 ص
 

وفيات الأحد 10-8-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
الأحد، 10-08-2025 08:00 ص
ناجي أمين حنا عميرة

باسل سعيد المفتي

يوسف محمد محمود حمّاد

محمد فواز الحسامية
جورج انطون داوود مبارك

محمد أحمد حسن العموري

مصلح مفلح علي الغرير

معزوزة محمود علي ثامر

رزق اسماعيل أبوالجمال

سالم محمد مزعل الحسينات
 
 
