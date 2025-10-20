الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن

وبحسب التسعيرة الخامسة بلغ سعر بيع عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 89.000 دينارًا للغرام الواحد، مقابل 85.400 دينارًا للشراء .
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن
-
بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
1035 شقة و714 قطعة أرض بيعت لغير الأردنيين بـ 143 مليون دينار العام الحالي
-
توضيح صادر عن جمعية البنوك في الأردن
-
هكذا بلغت أسعار الذهب بالاردن بعد تسجيلها مستويات تاريخية
-
بيان صادر عن البنك المركزي حول قروض الأفراد
-
1.46 مليار دينار إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن