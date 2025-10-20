الإثنين 2025-10-20 07:18 م
 

الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن

الإثنين، 20-10-2025 06:53 م
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الاثنين 20 تشرين الأول 2025، ارتفاعًا جديدًا لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الخامسة بلغ سعر بيع عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 89.000 دينارًا للغرام الواحد، مقابل 85.400 دينارًا للشراء .

وتالياً التسعيرة :


Image1_10202520185119113596982.jpg
 
 
