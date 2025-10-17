وفيات الجمعة 17-10-2025

08:24 ص

الوكيل الإخباري- وفيات اليوم الجمعة الموافق17 -10-2025 بالأردن وانا لله وانا اليه راجعون:





محمد أمين أحمد القدومي

رولا فؤاد سليم شيشان

خالد ناجي عودة حدادين

سهام حبيب بواري

محمود يوسف الوقاد

نعمة علي أحمد جمال

عبدالقادر الربابعة تركية

حسين العلي الخلايلة

بشاير لطفي البرغوثي

فاطمة محمود الأخرس

عماد هاني رفيق الناظر

خليل عبدالرحمن أحمد أبوعواد

حسان عبدالرحيم عوده المجالي

طارق صلاح الدين الغصين

أحمد محمود السقا



رحمهم الله جميعاً، وألهم أهلهم وأحباءهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

