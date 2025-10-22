قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال اعتقلت 43 فلسطينيا فجر اليوم الأربعاء في الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى محررون.


