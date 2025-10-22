6 مشروبات طبيعية تساعد على خفض سكر الدم وتحسين الصحة

الوكيل الإخباري- لا يوجد مشروب سحري لخفض السكر في الدم، لكن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تساهم في استقراره وتُحسن الصحة العامة، بحسب موقع Very Well Health. إليك أبرزها:

1. الماء

الجفاف يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم بسبب تأثيره على هرموني الكورتيزول والفازوبريسين. شرب الماء بانتظام يعزز الشبع، ويقلل تناول السكريات.

2. الحليب

رغم احتوائه على كربوهيدرات، إلا أن الحليب يُبطئ امتصاص السكر في الدم بفضل البروتينات والدهون، ما يساعد في تقليل ارتفاعه بعد الوجبات.

3. الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات التي تحسن حساسية الجسم للأنسولين وتساعد على تقليل الالتهابات.

4. الشاي الأسود

يحتوي على مركبات "الثيافلافينات" المضادة للأكسدة، ويُقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 14%، وفق بعض الدراسات.

5. عصير الطماطم

منخفض المؤشر الجلايسيمي، ولا يسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر. كما يحتوي على الليكوبين المضاد للالتهابات والمفيد لمضاعفات السكري.

6. الكفير (الحليب المخمّر)

أظهرت دراسات أن تناوله يوميًا يُقلل مقاومة الأنسولين ويحسّن مستويات السكر، كما يعزز الشعور بالشبع ويبطئ الهضم.



نصائح إضافية لتنظيم سكر الدم

تقليل الكربوهيدرات والسكريات.

زيادة الألياف في النظام الغذائي.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

النوم الجيد وممارسة الرياضة.

تجنّب الأطعمة المصنعة والمعلبة.