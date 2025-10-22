تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم بنسبة 27% في أيلول

الوكيل الإخباري- تراجعت وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم بنسبة 27% خلال شهر أيلول الماضي، مقارنة بشهر آب، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

وأظهر تقرير المفوضية لشهر أيلول ، عودة قرابة 16 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في أيلول، مقابل 22 ألفا في آب، مرجعا هذا الانخفاض إلى "بدء العام الدراسي".



وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن حتى نهاية أيلول 488 ألف لاجئ، يعيش 81% منهم في المجتمعات المحلية، فيما يشكل الأطفال 48% من اللاجئين.