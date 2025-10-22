تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم بنسبة 27% في أيلول

وأظهر تقرير المفوضية لشهر أيلول ، عودة قرابة 16 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في أيلول، مقابل 22 ألفا في آب، مرجعا هذا الانخفاض إلى "بدء العام الدراسي".
وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن حتى نهاية أيلول 488 ألف لاجئ، يعيش 81% منهم في المجتمعات المحلية، فيما يشكل الأطفال 48% من اللاجئين.
وأشار التقرير إلى عودة قرابة 162,550 لاجئا مسجلين لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 11 تشرين الأول 2025.
