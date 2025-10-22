أغذية تسبب الاكتئاب

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Metabolism العلمية، أن الأشخاص الذين ارتفعت لديهم مستويات البرولين في الدم، أظهروا مؤشرات أعلى للاكتئاب بناءً على استبيانات وتحاليل دم أجريت لهم.
وقال الدكتور فيرناديز ريال، رئيس قسم العلوم الطبية في مستشفى جيرونا: "اندهشنا من العلاقة الواضحة بين البرولين والحالة المزاجية"، مشيرًا إلى أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لتطوير علاجات غذائية مخصصة للاكتئاب مستقبلاً.
