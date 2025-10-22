أغذية تسبب الاكتئاب

الوكيل الإخباري- كشف فريق من الباحثين في إسبانيا عن ارتباط بين تناول أطعمة غنية بحمض البرولين، مثل لحم البقر، الجيلاتين وبعض الأسماك، وظهور أعراض الاكتئاب لدى البشر والحيوانات.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Metabolism العلمية، أن الأشخاص الذين ارتفعت لديهم مستويات البرولين في الدم، أظهروا مؤشرات أعلى للاكتئاب بناءً على استبيانات وتحاليل دم أجريت لهم.



وقال الدكتور فيرناديز ريال، رئيس قسم العلوم الطبية في مستشفى جيرونا: "اندهشنا من العلاقة الواضحة بين البرولين والحالة المزاجية"، مشيرًا إلى أن هذه النتائج قد تمهد الطريق لتطوير علاجات غذائية مخصصة للاكتئاب مستقبلاً.