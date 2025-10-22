الأربعاء 2025-10-22 11:37 ص
 

“الكنيست” تصوت اليوم على مشروع “قانون ضم الضفة”

الأربعاء، 22-10-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض “السيادة الإسرائيلية” على مناطق فيها.

وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، فإن رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف أفي ماعوز هو من سيطرح مشروع القانون للتصويت.

 
 
