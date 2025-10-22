“الكنيست” تصوت اليوم على مشروع “قانون ضم الضفة”

الوكيل الإخباري- تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض “السيادة الإسرائيلية” على مناطق فيها.

