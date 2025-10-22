ثلثا المستفيدين من برنامج "تشغيل" الوطني استمروا في وظائفهم بعد انتهاء الدعم

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العمل أن 66.8% من المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، استمروا في وظائفهم بعد مرور 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم المالي الذي قدمه المشروع؛ إذ تمثل النسبة قرابة ثلثي المستفيدين.

وقال مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط، الأربعاء، إن عدد الأفراد الذين استكملوا فتره الدعم كاملة وما زالوا في سوق العمل، وفق بياناتهم بالضمان الاجتماعي بلغ 37857 مسفيدا من أصل أكثر من 56 ألفا وقعوا عقودا للعمل.



وأطلقت الحكومة برنامج التشغيل الوطني "تشغيل" في نهاية العام 2021، بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، فيما وافق البنك الدولي، في 17 كانون الأول 2021 على تقديم تمويل بقيمة 112 مليون دولار للبرنامج.



وأضاف شموط أن عدد عقود العمل المدعومة وصل لغاية تاريخه 56700 مستفيد، فيما يتلقى حاليا 11 ألف عامل الدعم من البرنامج الوطني للتشغيل.



وبلغ عدد المنشآت المسجلة في البرنامج 3317 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس ثقة القطاع الخاص بالبرنامج الوطني للتشغيل ودوره في دعم فرص العمل واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.