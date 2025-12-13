أجمل ما قد تراه اليوم..أمطار الخير على الكعبة المشرفة— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 11, 2025
اللهم ارزق كل مشتاق زيارة بيتك الحرام والوقوف في هذا المقام المبارك 🤲❤️#متداول #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/waCkeYOMq2
