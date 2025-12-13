يوم علمي يناقش تحديات موسم الزيتون 2025

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، فعاليات يوم علمي بعنوان «موسم الزيت 2025 – التحدي والمواجهة»، نظمته شعبة التغذية والتصنيع الغذائي في نقابة المهندسين الزراعيين.

وقال الحياري إن قطاع الزيتون يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والزراعة الوطنية، مع وجود نحو 11 مليون شجرة مزروعة على مساحة 600 ألف دونم، وبإنتاج يقدر بـ180 ألف طن من الثمار، إضافة إلى دوره كمصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر.



وأكد مواصلة وزارة الزراعة جهودها في مواجهة تحديات القطاع عبر الإرشاد الزراعي والحلول العملية، خاصة بعد انخفاض الإنتاج في الموسم الماضي بفعل التغيرات المناخية.



من جهته، أشار نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة إلى أن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من دور النقابة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لوضع موسم زيت الزيتون الحالي على طاولة البحث العلمي، لخصوصية هذا الموسم وتراجع إنتاجيته، للخروج بتحليل علمي وتوصيات عملية لحماية منتج يمثل هوية أردنية وطنية، وتعزيز حضوره محليا وعالميا.



بدورها، أكدت رئيسة شعبة التغذية والتصنيع الغذائي، الدكتورة مي عدنان، أن هذه الفعالية تهدف إلى توفير مساحة علمية وحوارية جادة لعرض الواقع، وتقديم حلول تعزز صمود قطاع الزيتون.