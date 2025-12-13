يوم علمي يناقش تحديات موسم الزيتون 2025

وقال الحياري إن قطاع الزيتون يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والزراعة الوطنية، مع وجود نحو 11 مليون شجرة مزروعة على مساحة 600 ألف دونم، وبإنتاج يقدر بـ180 ألف طن من الثمار، إضافة إلى دوره كمصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر.
وأكد مواصلة وزارة الزراعة جهودها في مواجهة تحديات القطاع عبر الإرشاد الزراعي والحلول العملية، خاصة بعد انخفاض الإنتاج في الموسم الماضي بفعل التغيرات المناخية.
من جهته، أشار نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة إلى أن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من دور النقابة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لوضع موسم زيت الزيتون الحالي على طاولة البحث العلمي، لخصوصية هذا الموسم وتراجع إنتاجيته، للخروج بتحليل علمي وتوصيات عملية لحماية منتج يمثل هوية أردنية وطنية، وتعزيز حضوره محليا وعالميا.
بدورها، أكدت رئيسة شعبة التغذية والتصنيع الغذائي، الدكتورة مي عدنان، أن هذه الفعالية تهدف إلى توفير مساحة علمية وحوارية جادة لعرض الواقع، وتقديم حلول تعزز صمود قطاع الزيتون.
وتضمن اليوم العلمي عددا من الأوراق العلمية، ناقشت العوامل المناخية المؤثرة على إنتاج الزيتون، والاستفادة من مخلفات معاصر الزيتون، وواقع المعاصر وتأثيره على جودة زيت الزيتون، ودور المرأة في قطاع الزيتون، وجودة الزيت، وأخلاقيات مهنة فني عصر الزيتون.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي
-
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
-
الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو
-
اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا