الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية الجمعة .. وتحذر المواطنين
الخميس، 11-12-2025 11:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن تأثير المنخفض الجوي على المملكة سيتراجع يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة وضبابية وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، واستمرار فرص هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط البلاد.اضافة اعلان


وأوضحت الأرصاد أن الأجزاء الجنوبية الغربية ستشهد، خلال ساعات النهار، زخات مطرية خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً في مناطق ضيقة، فيما تتراجع فرص الهطول تدريجياً مع ساعات الليل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وحذّرت الأرصاد من احتمال تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب غرب المملكة خلال ساعات الصباح، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.
 
 


