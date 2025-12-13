الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا

الوكيل الإخباري- بمشاركة مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، نُفذت في محافظة إربد، اليوم السبت الموافق 13/12/2025، جلسة حوارية تشاورية حول تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وذلك ضمن سلسلة الجلسات الهادفة إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية.

