السبت 2025-12-13 10:24 م

الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا

و
جانب من الجلسة
السبت، 13-12-2025 07:48 م

الوكيل الإخباري-  بمشاركة مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، نُفذت في محافظة إربد، اليوم السبت الموافق 13/12/2025، جلسة حوارية تشاورية حول تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وذلك ضمن سلسلة الجلسات الهادفة إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية.

اضافة اعلان

 

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلي غرفة صناعة إربد، وغرفة تجارة إربد، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدني في إربد، إلى جانب عدد من السيدات الناشطات والعاملات في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت النائب هالة الجراح أن دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية مرتبطة بالتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والسياسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات. وأشارت إلى أن توفير بيئات عمل عادلة وآمنة ومرنة، إلى جانب إزالة المعيقات التشريعية والإجرائية، يُعد مدخلًا أساسيًا لتمكين النساء اقتصاديًا، مؤكدة أن مجلس النواب يعمل، من خلال دوره التشريعي والرقابي، على دعم المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وناقشت الجلسة واقع مشاركة المرأة الاقتصادية في محافظة إربد، والتحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، بما في ذلك محدودية الفرص، وغياب السياسات الداعمة للتوازن بين العمل والحياة الأسرية، إضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيز تمكين النساء اقتصاديًا من خلال تطوير السياسات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني في دعم التشغيل المستدام للنساء.

ويُذكر أن هذه الجلسة نُفذت ضمن مشروع العلامة الصديقة للمرأة، الذي يُنفذ بالشراكة بين مركز الحياة – راصد ومنظمة أكشن إيد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز بيئات عمل عادلة وآمنة وداعمة لمشاركة النساء الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتحسين السياسات والممارسات المؤسسية بما يسهم في رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا

ب

عربي ودولي لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

غ

عربي ودولي الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق

ف

أخبار محلية اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة

ن

أخبار محلية مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات

ب

أخبار محلية الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو

ل

عربي ودولي قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر



 






الأكثر مشاهدة