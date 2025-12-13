السبت 2025-12-13 10:22 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا

السبت، 13-12-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق: مخيم سوف، ومقبلة، ووادي سوف.

 
 


