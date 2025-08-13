أنثى حوت تحمل صغيرها الميت في طقس حزن مؤثر يُعرف بـ"الريكويم"

أنثى حوت تحمل صغيرها الميت لأسابيع في مشهد يُعرف بـ"الريكويم" – طقس حزن يُجسّد عمق مشاعر الكائنات البحرية#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/6MHSGyhkyg— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 13, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الطريقة الأنسب لتكسير العود الى قطع صغيرة
-
شاهد: تنظيف عملة نقود معدنية من الصدأ والتآكل بواسطة الليزر
-
رجل يهدي زوجته هذه الباقة من الورود
-
صدمة القرد !
-
متداول: رد فعل مختلف الحيوانات عندما يحدث البرق او الرعد
-
صاحب المقطع علق قائلا: من قال أن الحيوانات لا تفهم المشاعر
-
هكذا يتم تقديم "برغر" الجبن باليابان
-
شاهد جمال الخبز الأوزبكي