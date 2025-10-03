سر تفوق النساء في متوسط العمر على الرجال

الوكيل الإخباري- لاحظ فريق من العلماء منذ أكثر من قرنين أن النساء يعشن أطول من الرجال في معظم أنحاء العالم.



وتشير الإحصاءات العالمية، وفقا لموقع Our World in Data، إلى أن متوسط العمر المتوقع يبلغ حاليا 73.8 عاما للنساء، مقابل 68.4 عاما للرجال، مع بقاء الفارق لصالح النساء ثابتا عبر البلدان والعصور. واللافت أن هذا النمط لا يقتصر على البشر، بل يظهر أيضا بين الثدييات، مثل الغوريلا والبابون، في حين يختلف لدى بعض الطيور والحشرات والزواحف حيث يعيش الذكور أطول.

وقد توصل فريق دولي من الباحثين إلى تفسير يعتمد على ما يُعرف بـ"نظرية الجنس غير المتماثل"، التي تفيد بأن الرجال يمتلكون كروموسوما جنسيا مختلفين (X وY)، بينما تمتلك النساء كروموسومين متماثلين (X وX). هذا التباين يجعل الرجال أكثر عرضة للطفرات الجينية الضارة والأمراض، وهو ما قد يقصر متوسط أعمارهم.



وقال الدكتور فيرناندو كولتشيرو من معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان التطوري: "نظرية الجنس غير المتماثل تفسر جزءا مهما من الظاهرة، لكن هناك أيضا عوامل مرتبطة بتاريخنا التطوري تساهم في ذلك". وبدراسة سجلات 528 نوعا من الثدييات و648 نوعا من الطيور، تبيّن أن 72% من الثدييات تعيش إناثها أطول، بينما يعيش الذكور أطول في 68% من الطيور.



وترى الباحثة يوهانا شتارك من المعهد ذاته أن "وجود نسختين من الجين أفضل من نسخة واحدة"، مشيرة إلى أن كروموسوم Y يحتوي على أجزاء من الحمض النووي المتكرر قد تكون ضارة.



كما أشارت الدراسة، المنشورة في مجلة Science Advances، إلى أن عوامل أخرى تلعب دورا في الفوارق بين الجنسين، منها الانتخاب الجنسي، ورعاية الصغار، والضغوط البيئية. ومع ذلك، تؤكد النتائج أن الأساس الجيني والتطوري لهذه الظاهرة عميق الجذور، فيما تبقى الجوانب الاجتماعية والسلوكية بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الصورة الكاملة.