ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون

الوكيل الإخباري- نظم قسم البصريات في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، الخميس، ورشة عمل بعنوان "الحول؛ التشخيص المبكر وطرق العلاج".





وأكد مدير مستشفى الأمير راشد بن الحسن، العميد الطبيب فراس الحموري، الدور المهم للمهن الطبية المساندة في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للمراجعين في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وأهمية إقامة الأيام العلمية للتخصصات كافة لمواكبة التطور العلمي مما ينعكس إيجاباً على الناحية العملية.



وقدم مسؤول المهن في المستشفى، الرائد معتز الصياحين، إيجازاً عن الخدمة الطبية التي تقدمها أقسام المهن الطبية المساندة للمراجعين ودور قسم البصريات في تشخيص أمراض العيون ومعالجتها.



وبينت مسؤولة قسم البصريات في المستشفى النقيب دانا الواكد، دور عيادة البصريات في تقديم الفحص المبكر وعلاج مرضى الحول الذين يراجعون عيادات العيون في المستشفى.



وتضمنت الورشة، محاضرات قدمها مجموعة من فنييي البصريات في مستشفى الأمير راشد بن الحسن، حول تشخيص أمراض العيون ومعالجتها.

