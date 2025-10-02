الصحة العالمية: 42 ألف مصاب في غزة سيحتاجون لإعادة تأهيل لسنوات عديدة

10:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748415 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية، إن 42,000 شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم، وإن ربع هذه الإصابات حدثت بين الأطفال. اضافة اعلان





ووفقًا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، فإن المصابين في قطاع غزة سيحتاجون إلى رعاية وإعادة تأهيل لسنوات عديدة مقبلة، حيث إن الإصابات التي تغيّر مجرى الحياة تشكّل ربع إجمالي الإصابات المُبلَّغ عنها، والتي وصل مجموعها إلى 167,376 شخصًا أُصيبوا منذ تشرين الأول 2023، بينما واجه أكثر من 5000 شخص عمليات بتر للأطراف.



ووفق المنظمة، تنتشر الإصابات الشديدة الأخرى، بما فيها إصابات الذراعين والساقين، وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ والحروق الكبرى، مما يزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل، ويؤثر بعمق على المرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء غزة.



وسلّط التقرير الضوء على انتشار إصابات الوجه والعين المعقدة، خاصة بين المرضى المُدرَجين للإخلاء الطبي خارج غزة، وهي حالات غالبًا ما تؤدي إلى تشوّه وإعاقة ووصم اجتماعي.



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد كان في غزة حوالي 1300 أخصائي علاج طبيعي و400 أخصائي علاج وظيفي. وقد نزح العديد منهم، بينما قَتَل الاحتلال ما لا يقل عن 42 منهم حتى تاريخ أيلول 2024.



وفي مؤتمر صحفي للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال إن عامين من الصراع تسبّبا في تدمير النظام الصحي وإلحاق معاناة كبيرة بالفلسطينيين.



وأضاف: "تدمير البنية التحتية المدنية في غزة هائل، وسيستغرق وقتًا طويلًا لإعادة بنائها، أما الضرر الذي لحق بالناس جسديًا وعقليًا فهو أسوأ من ذلك. وتوضح البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حجم الضرر الذي لحق بسكان غزة ونظامهم الصحي".



وأوضح أن منظمة الصحة العالمية دعمت منذ بدء الحرب لإجلاء 7841 مريضًا لتلقي العلاج الطبي خارج غزة. ومنذ إغلاق معبر رفح في أيار من العام الماضي، تولّت منظمة الصحة العالمية مسؤولية تنسيق جميع عمليات الإجلاء الطبي.



وقال، إن الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا، ودولًا في الاتحاد الأوروبي، كانت من أكبر المستقبلين للمرضى ممن تم إجلاؤهم من القطاع.