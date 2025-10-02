الجمعة 2025-10-03 01:20 ص
 

الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة

الخميس، 02-10-2025 11:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن العثور على الحدث الذي كان قد أُبلغ عن تغيبه من منزله في لواء الموقر، مؤكدة أنه وُجد وهو بصحة جيدة.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنية باشرت منذ لحظة تلقي البلاغ بإجراءات البحث والتحري المكثفة، إلى أن تمكنت من العثور على الحدث.

كما تم فتح تحقيق للوقوف على ظروف تغيبه .
 
 
