الجمعة 2025-10-03 10:01 ص
 

الأرصاد تنشر حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 03-10-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الجمعة سيكون معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.


السبت
تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً، حيث يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وفي الليل، يبقى الطقس معتدلاً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


الأحد
تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية.


أما ليلاً، فيكون الطقس مائلاً للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى التحذيرات قائمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


الاثنين
تشهد المملكة انخفاضاً إضافياً على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وفي ساعات الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفاً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ة

فلسطين الأونروا: عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بكلف باهظة

ة

أسواق ومال عاجل الذهب عالميا يواصل التحليق حول قمته التاريخية

ت

فلسطين إسبانيا تدرج مهاجمة أسطول الصمود ضمن تحقيق جار ضد إسرائيل

ق

فلسطين حماس تكشف موقفها من خطة ترامب لوقف الحرب على غزة

و

أسواق ومال النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر حزيران الماضي

ت

أخبار محلية فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا

ا

الطقس الأرصاد تنشر حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون

أخبار محلية ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون



 
 





الأكثر مشاهدة