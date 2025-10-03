الأرصاد تنشر حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الجمعة سيكون معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.



السبت

تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً، حيث يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي الليل، يبقى الطقس معتدلاً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



الأحد

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية.



أما ليلاً، فيكون الطقس مائلاً للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتبقى التحذيرات قائمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



الاثنين

تشهد المملكة انخفاضاً إضافياً على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.