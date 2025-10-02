كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.5 و69.90 و53.10 دينارًا على الترتيب.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة المالية
-
الحكومة تقترض 215 مليون دولار كسندات خزينة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الأردني يرتفع 34.9% خلال الربع الثاني
-
بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشراتها
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن
-
بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع