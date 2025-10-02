كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا ، اليوم الخميس ، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.90 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.90 دينارًا لغايات الشراء.



كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.5 و69.90 و53.10 دينارًا على الترتيب.