الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

الذهب
الذهب
 
الخميس، 02-10-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا ، اليوم الخميس ، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.90 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.90 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.5 و69.90 و53.10 دينارًا على الترتيب.

 


Image1_102025210160275994686.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فن ومشاهير أحمد السقا في ظهوره الأول بعد الحادث الأليم-صورة

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا

أخبار محلية الأمانة تصدر تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات

ازمة سير

أخبار محلية المعهد المروري يدعو السائقين لاستخدام الغماز

ف

فن ومشاهير إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين

غزة

فلسطين شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يزور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغريي

فافا

فن ومشاهير فنانة مصرية شهيرة تتعرض للسرقة والطرد بعد فقدان إخوتها – صورة

الدكتور نذير عبيدات

خاص بالوكيل رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى



 
 



الأكثر مشاهدة