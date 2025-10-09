الناشط الفلسطيني محمود العمودي : سلام على كل من في غزة#غزة_تنتصر #غزة #سوشال_الوكيل #الوكيل_الاخباري #غزة_العزة pic.twitter.com/OAluoMEEAH— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 9, 2025
