لحظة أمومة مؤثرة..جدة صينية عمرها 107 سنوات تُخرج قطعة حلوى من جيبها لتقدّمها لابنتها ذات الـ84 عامًا #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/2lebF9s85h— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 23, 2025
