باص معدل بتصميم مجلس عربي😍!#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/UHqgQNhVQj— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 18, 2025
-
أخبار متعلقة
-
فتاة تشارك: أبوي مسوي "غرفة المتزوجات" علشان نجي نرتاح فيها من بيوتنا
-
مصوّر يتمكن من التقاط لقطة مثالية للحظة انقضاض صقر على فريسته في الماء
-
شاهد: موكب الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء توجهه إلى مقر إقامته في موسكو
-
متداول: كلب ينقذ عائلة من ماسٍ كهربائي
-
طريقة جديدة لتقديم التيراميسو
-
رجل يوثق حسن تعامل جيرانه معه: "شفتوا أكرم منهم؟"
-
تحذير هام للشباب.. هذا الأمر اثناء الحلاقة قد يسبب الشيب
-
مقطع يوضح أهمية تسخين المقلاة الجديدة ووضع الملح فيها قبل استخدامها لإزالة الترسبات التي بداخلها !