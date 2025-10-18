الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

الوكيل الإخباري- حذر رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، لوك إيرفينغ، اليوم السبت، من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تزداد مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

