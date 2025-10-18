الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال إيرفينغ، إن العديد من السكان عادوا إلى المناطق التي نزحوا منها بسبب الحرب، منبها إلى أن إزالة الذخائر ستستغرق وقتا طويلا.
-
أخبار متعلقة
-
29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
أهالي الطواقم الطبية بغزة يطالبون بالإفراج عن ذويهم
-
انتشال 9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على نازحين في حي الزيتون بغزة
-
الصليب الأحمر يتسلّم الدفعة الرابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين
-
آلاف المرضى والجرحى في غزة يواجهون خطر الموت
-
الأونروا: استئناف التعليم لـ300 ألف طالب في غزة
-
جيش الاحتلال يعلن التعرف على جثة محتجز تسلّمها من الصليب الأحمر
-
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد الأسرى