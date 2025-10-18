السبت 2025-10-18 07:56 م
 

الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل بأحداث نيبال
الأمم المتحدة
 
السبت، 18-10-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-   حذر رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، لوك إيرفينغ، اليوم السبت، من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تزداد مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال إيرفينغ، إن العديد من السكان عادوا إلى المناطق التي نزحوا منها بسبب الحرب، منبها إلى أن إزالة الذخائر ستستغرق وقتا طويلا.

 
 
