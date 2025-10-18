السبت 2025-10-18 07:55 م
 

تخريج دورات البرمجة الإلكترونية والبيانات في "تجارة اربد "

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
غرفة تجارة إربد،
 
السبت، 18-10-2025 05:21 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، بتخريج الشباب المشاركين في دورات برمجة الألعاب الإلكترونية، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والبرمجة، التي نظمها مركز التدريب والتطوير في الغرفة.

وهدفت الدورات إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل المتنامي في هذا المجال.

 
 
