تخريج دورات البرمجة الإلكترونية والبيانات في "تجارة اربد "

الوكيل الإخباري- احتفلت غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، بتخريج الشباب المشاركين في دورات برمجة الألعاب الإلكترونية، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والبرمجة، التي نظمها مركز التدريب والتطوير في الغرفة.

