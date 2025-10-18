الأردنية للطيران تطلق رحلات من عمان إلى القاهرة بأسعار مخفضة

03:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750375 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الأردنية للطيران عن توفر رحلاتها المباشرة من عمّان إلى القاهرة بأسعار تبدأ من 110 دنانير فقط (ذهاباً)، لتمنح المسافرين تجربة سفر مميزة ومريحة. اضافة اعلان





طرق الحجز والتواصل: المكتب الرئيسي: 0096265501760 ،واتساب: 0777007772 ،الموقع الإلكتروني: jordanaviation.jo.



وللحجوزات الفندقية يمكن التواصل مع: SunDays Travel & Tourism على الرقم 065525558



