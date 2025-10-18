السبت 2025-10-18 05:06 م
 

الأردنية للطيران تطلق رحلات من عمان إلى القاهرة بأسعار مخفضة

الأردنية للطيران
الأردنية للطيران
 
السبت، 18-10-2025 03:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الأردنية للطيران عن توفر رحلاتها المباشرة من عمّان إلى القاهرة بأسعار تبدأ من 110 دنانير فقط (ذهاباً)، لتمنح المسافرين تجربة سفر مميزة ومريحة.اضافة اعلان


طرق الحجز والتواصل: المكتب الرئيسي: 0096265501760 ،واتساب: 0777007772 ،الموقع الإلكتروني: jordanaviation.jo.

وللحجوزات الفندقية يمكن التواصل مع: SunDays Travel & Tourism على الرقم 065525558
 
 
