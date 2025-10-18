الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية

05:01 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه لم تسجل لدى الاجهزة الامنية اية قضايا سلب خلال الايام الماضية وان ما يثار حول تعرض احد الاشخاص للسلب تحت التهديد هو غير صحيح .





مؤكدا انه بتاريخ 14/10/2025 تقدم احد الاشخاص بشكوى حول تعرضه للسلب من قبل شخصين اثناء وجوده في منطقة الجويده واخذ مبلغ 2200 دينار تعود للشركة التي يعمل بها تحت التهديد حيث اثبتت التحقيقات زيف ادعاءه واعترف بقيامه باختلاق القضية لسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته ويعود للشركة التي يعمل بها واحيلت القضية للمدعي العام الذي قرر توقيفه عن تهمتي اختلاق الجرائم واساءة الائتمان