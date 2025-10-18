الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية

مؤكدا انه بتاريخ 14/10/2025 تقدم احد الاشخاص بشكوى حول تعرضه للسلب من قبل شخصين اثناء وجوده في منطقة الجويده واخذ مبلغ 2200 دينار تعود للشركة التي يعمل بها تحت التهديد حيث اثبتت التحقيقات زيف ادعاءه واعترف بقيامه باختلاق القضية لسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته ويعود للشركة التي يعمل بها واحيلت القضية للمدعي العام الذي قرر توقيفه عن تهمتي اختلاق الجرائم واساءة الائتمان
-
أخبار متعلقة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية
-
الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة
-
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي
-
"الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن
-
العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار