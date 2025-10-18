السبت 2025-10-18 07:55 م
 

الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية

مبنى مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
 
السبت، 18-10-2025 05:01 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه لم تسجل لدى الاجهزة الامنية اية قضايا سلب خلال الايام الماضية وان ما يثار حول تعرض احد الاشخاص للسلب تحت التهديد هو غير صحيح .اضافة اعلان


مؤكدا انه بتاريخ 14/10/2025 تقدم احد الاشخاص بشكوى حول تعرضه للسلب من قبل شخصين اثناء وجوده في منطقة الجويده واخذ مبلغ 2200 دينار تعود للشركة التي يعمل بها تحت التهديد حيث اثبتت التحقيقات زيف ادعاءه واعترف بقيامه باختلاق القضية لسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته ويعود للشركة التي يعمل بها واحيلت القضية للمدعي العام الذي قرر توقيفه عن تهمتي اختلاق الجرائم واساءة الائتمان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مديرية الامن العام

أخبار محلية الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية

الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

أخبار محلية الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

برعاية ولي العهد

أخبار محلية "الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن

خلال لقائه وفدًا من فريق "إحنا بخير التطوعي"

أخبار محلية العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار



 
 





الأكثر مشاهدة