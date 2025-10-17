الجمعة 2025-10-17 05:17 م
 

أفضل طريقة لقطف ثمار الزيتون للحصول على زيت عالي الجودة

الجمعة، 17-10-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري-  أكد مدير زراعة لواء الكورة، سالم الخصاونة، أن قطف ثمار الزيتون يدوياً يعد الوسيلة الأفضل للحصول على زيت زيتون عالي الجودة.

وقال الخصاونة إن 98% من زيت الزيتون يُجمع يدوياً، مما يسهم في الحصول على زيت ممتاز، رغم أن تكاليف القطف اليدوي مرتفعة وتتراوح بين 25 إلى 33% من قيمة الناتج النهائي، وتمثل حوالي 40% من إجمالي تكاليف الإنتاج.


وأشار الخصاونة إلى أن عملية قطف الزيتون تختلف تبعاً للغرض؛ فإذا كان الهدف التخليل الأخضر، ينبغي قطف الثمار عند اكتمال حجمها وتغير لونها إلى الأخضر الفاتح. أما إذا كان التخليل الأسود هو الهدف، فيُفضل الانتظار لمدة أسبوعين بعد اكتمال تلون الثمار باللون الأسود لضمان استقرار اللون عند وضعها في محلول ملحي.


أما بالنسبة لقطف الزيتون لإنتاج الزيت، فيجب الانتظار حتى يتلون 75% من الثمار باللون الأسود، حيث تحتاج الثمار إلى أسبوعين على الأقل لزيادة قدرتها على تحرير الزيت الذي يتواجد في جيوب صغيرة داخل خلايا الثمرة، ولا يمكن استخلاصه إلا بعد تجميع عدة قطرات لتكوين قطرة كبيرة تسهل استخراجها في المعصرة.

 
 
