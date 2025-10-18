أهالي الطواقم الطبية بغزة يطالبون بالإفراج عن ذويهم

02:43 م

الوكيل الإخباري- شارك أهالي الطواقم الطبية المعتقلة في سجون إسرائيل وقفة احتجاجية جنوبي قطاع غزة، السبت، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد نحو عامين من التغييب القسري وسط ظروف اعتقال وُصفت بالقاسية.





ورفع المشاركون في الوقفة، التي تم تنظيمها في مجمع ناصر الطبي بمشاركة وزارة الصحة، لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم إلى جانب صور لبعض الكوادر الطبية الأسرى.



وأفادت معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بأن إسرائيل اعتقلت على مدار عامين من الإبادة الجماعية 362 من الطواقم الطبية، من بينهم 88 طبيبًا، و132 ممرضًا، و72 مساعدًا طبيًا، و47 من الموظفين الإداريين في القطاع الصحي.