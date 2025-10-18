أهالي الطواقم الطبية بغزة يطالبون بالإفراج عن ذويهم

ورفع المشاركون في الوقفة، التي تم تنظيمها في مجمع ناصر الطبي بمشاركة وزارة الصحة، لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم إلى جانب صور لبعض الكوادر الطبية الأسرى.
وأفادت معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بأن إسرائيل اعتقلت على مدار عامين من الإبادة الجماعية 362 من الطواقم الطبية، من بينهم 88 طبيبًا، و132 ممرضًا، و72 مساعدًا طبيًا، و47 من الموظفين الإداريين في القطاع الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
انتشال 9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على نازحين في حي الزيتون بغزة
-
الصليب الأحمر يتسلّم الدفعة الرابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين
-
آلاف المرضى والجرحى في غزة يواجهون خطر الموت
-
الأونروا: استئناف التعليم لـ300 ألف طالب في غزة
-
جيش الاحتلال يعلن التعرف على جثة محتجز تسلّمها من الصليب الأحمر
-
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد الأسرى
-
مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا نقص حاد في القوى البشرية
-
شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شرق حي الزيتون بغزة