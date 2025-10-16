انتقادات واسعة لقرار وزارة الشباب بإيقاف "هبيدكو" عن التصوير

الوكيل الإخباري- أثار قرار أمين عام وزارة الشباب بإيقاف فريق "هبيدكو" عن التصوير موجة استياء عارمة بين جماهير ومتابعي الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"إجراء غير مبرر" بحق صُنّاع محتوى رياضي ساخر اعتاد الجمهور العربي متابعته بعد كل مباراة. اضافة اعلان





وأكد رواد مواقع التواصل أن فريق "هبيدكو" قدّم نموذجاً مميزاً للمحتوى الأردني النظيف، الذي يجمع بين الطرافة والابتكار دون إساءة أو تجاوز، مشيرين إلى أن الفيديو الأخير الذي تسبب بالمنع لم يتضمن أي مخالفة تُذكر، بل حمل روح الدعابة الأردنية المحببة التي جعلت من الفريق ظاهرة محلية وعربية ناجحة.



وتداول المئات من المتابعين منشور الفريق الذي أعرب فيه عن استيائه من القرار، وجاء فيه: "الفيديو ما فيه لا إساءة، لا تجاوز، ولا حتى موسيقى... بس فيه ضحك ولهجة أردنية خفيفة دم وصلت لكل بيت عربي."



وطالب ناشطون وزارة الشباب بإعادة النظر في القرار، معتبرين أن دعم المواهب المحلية وصُنّاع المحتوى الإيجابي يجب أن يكون أولوية، لا سيما في ظل تزايد المحتوى الهابط على المنصات الرقمية.



وختم فريق "هبيدكو" بيانه قائلاً: "عمري ما سمعت جهة تحكي: إنت ابن البلد ومحتواك نظيف، تعال نوقف معك… لكن الحمد لله دائماً وأبداً، وحبي الكبير لكل جماهير هبيدكو في الأردن وكل الوطن العربي."



جدير بالذكر أن الفريق الأردني يحظى بمتابعة إسبانية وعالمية، خاصة بعد المقاطع الساخرة التي ينشرها حول أندية برشلونة وريال مدريد والأندية الأوروبية بشكل عام، والتي لاقت رواجًا كبيرًا في الأوساط الكروية العالمية.