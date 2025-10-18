الضريبة: رديات عام 2024 حق لمستحقيها وسيتم صرفها بعد استكمال الإجراءات

وأضاف الطراونة لـ "الوكيل الإخباري" أن الدائرة تتابع مع وزارة المالية لتأمين المخصصات المالية اللازمة لصرف هذه الرديات، وذلك ضمن خطة الحكومة لصرف المستحقات المالية للمواطنين في الوقت المحدد.
وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" عدد من الشكاوى من مواطنين حول تأخر صرف الرديات الضريبية لعام 2024، مطالبين بضرورة تسريع الإجراءات وصرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.
