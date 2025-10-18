السبت 2025-10-18 05:05 م
 

الضريبة: رديات عام 2024 حق لمستحقيها وسيتم صرفها بعد استكمال الإجراءات

الضريبة توضح حول صرف الرديات لعام 2024
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 
السبت، 18-10-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

 قال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن رديات عام 2024 حق لمستحقيها، وسيتم صرفها بعد استكمال إجراءات التدقيق واكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بتوريدها.

وأضاف الطراونة لـ "الوكيل الإخباري"  أن الدائرة تتابع مع وزارة المالية لتأمين المخصصات المالية اللازمة لصرف هذه الرديات، وذلك ضمن خطة الحكومة لصرف المستحقات المالية للمواطنين في الوقت المحدد.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" عدد من الشكاوى من مواطنين حول تأخر صرف الرديات الضريبية لعام 2024، مطالبين بضرورة تسريع الإجراءات وصرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

 
 
