وزير الإدارة المحلية يطلع على استعداد بلديات في إربد للشتاء

السبت 2025-10-18 07:55 م
 

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الادارة المحلية
 
السبت، 18-10-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، عددا من بلديات محافظة إربد، شملت بلديات "برقش، ورابية الكورة، والطيبة، والوسطية"، واطلع على جاهزيتها لفصل الشتاء ومتابعة سير العمل في مختلف الجوانب الإدارية والخدمية والمالية.

والتقى المصري، رؤساء لجان هذه البلديات وموظفيها، واستمع إلى إيجاز حول واقع الخدمات والمشروعات المنفذة، إضافة إلى أبرز التحديات واحتياجات البلديات لتعزيز أدائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
 
