وزير الإدارة المحلية يطلع على استعداد بلديات في إربد للشتاء

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، عددا من بلديات محافظة إربد، شملت بلديات "برقش، ورابية الكورة، والطيبة، والوسطية"، واطلع على جاهزيتها لفصل الشتاء ومتابعة سير العمل في مختلف الجوانب الإدارية والخدمية والمالية.

