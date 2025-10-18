وزير الإدارة المحلية يطلع على استعداد بلديات في إربد للشتاء

والتقى المصري، رؤساء لجان هذه البلديات وموظفيها، واستمع إلى إيجاز حول واقع الخدمات والمشروعات المنفذة، إضافة إلى أبرز التحديات واحتياجات البلديات لتعزيز أدائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
