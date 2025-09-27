بيضة ثلاثية الصفار نادرة لدرجة انها تتكون في 1 من كل 25 مليون بيضة#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/3rvE29oqtQ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 23, 2025
