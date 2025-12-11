الخميس 2025-12-11 11:54 م

جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية

الخميس، 11-12-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-  تفقد محافظ جرش الدكتور مالك الخريسات اليوم غرفة الطوارئ الرئيسية في بلدية جرش الكبرى، حيث اطلع على سير العمل ومتابعة الملاحظات الواردة من المواطنين.اضافة اعلان


وأكد الدكتور الخريسات خلال جولته، أهمية سرعة استجابة الكوادر البلدية للتعامل مع البلاغات، مشدداً على أن خدمة المواطن واجب أساسي ومسؤولية مشتركة تتطلب جاهزية دائمة وتنسيقًا مستمرًا بين جميع الفرق العاملة.

وثمن خريسات جهود كوادر البلدية في التعامل مع الظروف الجوية، داعياً إلى المزيد من العمل الميداني لضمان سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات العامة.

وأثنى الخريسات على جهود الجهات الأمنية، مشيداً بمتابعتها واستجابتها السريعة لأي طارئ أو ملاحظة ترد من المواطنين، مؤكداً أن عملها تكاملي مع البلدية ويعكس روح التعاون لخدمة المجتمع وضمان أمنه وسلامته.
 
 


