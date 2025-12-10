ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الأربعاء

10:47 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الاربعاء ، بمقدار 30 قرشا لغايات البيع من محالّ الصاغة، ليسجل 85.4 دينارا، و30 قرشا لجهة الشراء ليبلغ 81.9 دينارا. اضافة اعلان





وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 97.8 و75.7 و57.5 دينارا على الترتيب.

