الأربعاء 2025-12-10 12:50 م

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الأربعاء

الذهب
الذهب
الأربعاء، 10-12-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الاربعاء ، بمقدار 30 قرشا لغايات البيع من محالّ الصاغة، ليسجل 85.4 دينارا، و30 قرشا لجهة الشراء ليبلغ 81.9 دينارا.اضافة اعلان


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 97.8 و75.7 و57.5 دينارا على الترتيب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

يسص

فن ومشاهير "لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

نقود

خاص بالوكيل توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

جامعة اليرموك

أخبار محلية عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك

بلا

منوعات 8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح



 




الأكثر مشاهدة