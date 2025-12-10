ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الأربعاء

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 97.8 و75.7 و57.5 دينارا على الترتيب.
