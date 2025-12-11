ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة

وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 60 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة.
إلى ذلك، انخفض، قليلا سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل الى 57.78 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية
-
لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة
-
فاينانشال تايمز: البنوك البريطانية ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف
-
العملات المشفرة، الفوركس، وما بعده: ما هو رائج في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا؟
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس