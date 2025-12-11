الخميس 2025-12-11 11:54 م

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة

الخميس، 11-12-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، اليوم الخميس أكثر من 600 نقطة ولليوم الثاني على التوالي.

وقبيل إغلاق اليوم، انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 60 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة.


إلى ذلك، انخفض، قليلا سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل الى 57.78 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 


