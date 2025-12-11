الخميس 2025-12-11 11:53 م

البيت الأبيض: ترامب متعب من كثرة الاجتماعات بشأن أوكرانيا ويشعر بخيبة أمل

ل
أرشيفية
الخميس، 11-12-2025 11:41 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل من طرفي النزاع في أوكرانيا، وقد تعب من الاجتماعات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة.

وقالت ليفيت للصحفيين: "يُعتبر الرئيس من أشد المحبطين من طرفي هذا الصراع وقد تعب من كثرة الاجتماعات لمجرد الحديث. ولم يعد يرغب بالمزيد من الأقوال، بل يريد أفعالا".

اضافة اعلان


جاء ذلك بعد تصريحات سابقة للرئيس ترامب، أعرب فيها عن خيبة أمله لأن فلاديمير زيلينسكي لم يطلع على مقترح السلام الأمريكي لتسوية النزاع.


وكانت إدارة الولايات المتحدة قد أعلنت سابقا عن تطويرها خطة للتسوية في أوكرانيا. من جهته، أكد الكرملين أن روسيا تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وتلتزم بالنقاشات التي جرت في أنكوريدج بألاسكا.


في سياق متصل، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من ديسمبر، في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر القائد الأمريكي جاريد كوشنر. وجاءت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا.


وكما أفاد الرئيس بوتين، فقد قسم الجانب الأمريكي الخطة المكونة من 27 نقطة إلى أربع حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.


RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 32 شكوى خلال المنخفض

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة

جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية

أخبار محلية جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية

ل

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب متعب من كثرة الاجتماعات بشأن أوكرانيا ويشعر بخيبة أمل

ب

أخبار محلية السفير الألماني يزور جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بالمفرق

الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

أخبار محلية الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

ترند السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

ل

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة