البيت الأبيض: ترامب متعب من كثرة الاجتماعات بشأن أوكرانيا ويشعر بخيبة أمل

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل من طرفي النزاع في أوكرانيا، وقد تعب من الاجتماعات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة.



وقالت ليفيت للصحفيين: "يُعتبر الرئيس من أشد المحبطين من طرفي هذا الصراع وقد تعب من كثرة الاجتماعات لمجرد الحديث. ولم يعد يرغب بالمزيد من الأقوال، بل يريد أفعالا".

جاء ذلك بعد تصريحات سابقة للرئيس ترامب، أعرب فيها عن خيبة أمله لأن فلاديمير زيلينسكي لم يطلع على مقترح السلام الأمريكي لتسوية النزاع.



وكانت إدارة الولايات المتحدة قد أعلنت سابقا عن تطويرها خطة للتسوية في أوكرانيا. من جهته، أكد الكرملين أن روسيا تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وتلتزم بالنقاشات التي جرت في أنكوريدج بألاسكا.



في سياق متصل، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من ديسمبر، في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر القائد الأمريكي جاريد كوشنر. وجاءت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا.



وكما أفاد الرئيس بوتين، فقد قسم الجانب الأمريكي الخطة المكونة من 27 نقطة إلى أربع حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.